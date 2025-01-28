В метро Алматы начали установку ограждений после гибели человека

В Instagram*-аккаунте метрополитена Алматы сообщили о начале работ по установке ограждений на станциях для обеспечения безопасности пассажиров.
«По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю», — сказано в сообщении.
Напомним, 10 декабря прошлого года мужчина погиб в результате падения на рельсы в метро Алматы.
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