Жителя Прикамья осудят за организацию убийства бывшей жены

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Куединского района. Он обвиняется в приготовлении и организации заказного убийства бывшей жены. Подробности рассказали в региональном Следственном управлении СКР.
По версии следствия, в августе прошлого года мужчина обратился к своему знакомому и попросил за деньги оказать содействие в убийстве бывшей жены. Причиной стало желание завладеть долей на принадлежащее его бывшей супруге фермерское хозяйство.
Приятель сделал вид, что согласился совершить преступление, а сам сообщил о намерениях своего знакомого в полицию. Также он принял участие в проведении оперативных мероприятий, чтобы предотвратить заказное убийство.
Днем 29 октября того же года мужчина встретился с заказчиком и сообщил ему, что якобы выполнил его просьбу и убил женщину. В подтверждение он показал подставное фотографию, где изображена потерпевшая с признаками насильственной смерти.
После этого мужчину, заказавшего убийство своей экс-супруги, задержали сотрудники УФСБ. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Его будут судить по статье «приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму».