Жителя Прикамья осудят за организацию убийства бывшей жены

После этого мужчину, заказавшего убийство своей экс-супруги, задержали сотрудники УФСБ. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Его будут судить по статье «приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму».