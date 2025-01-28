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Что известно о взрыве на производстве в Амурской области

Взрыв произошел в производственном здании в Белогорске Амурской области, сообщило МЧС России.

Под завалами может быть человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв на заводе по глубокой переработке сои МЭЗ «Амурский» в Белогорске прогремел около 16:00 (10:00 мск).
  • По данным МЧС России, ЧП произошло на седьмом этаже здания.
  • В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены.
  • На месте работают спасатели. Работа цеха приостановлена.
  • Мэр города Станислав Мелюков сообщил, что власти находятся на связи с собственником завода.
  • Режим чрезвычайной ситуации локального характера введен на заводе по переработке сои, сообщил мэр города Станислав Мелюков.

Эвакуация и поиски человека

  • По последним данным, работники предприятия эвакуировались самостоятельно, однако под завалами может находиться человек. Ведутся его поиски.