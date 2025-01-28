Что известно о взрыве на производстве в Амурской области

Под завалами может быть человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв на заводе по глубокой переработке сои МЭЗ «Амурский» в Белогорске прогремел около 16:00 (10:00 мск).
- По данным МЧС России, ЧП произошло на седьмом этаже здания.
- В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены.
- На месте работают спасатели. Работа цеха приостановлена.
- Мэр города Станислав Мелюков сообщил, что власти находятся на связи с собственником завода.
- Режим чрезвычайной ситуации локального характера введен на заводе по переработке сои, сообщил мэр города Станислав Мелюков.
Эвакуация и поиски человека
- По последним данным, работники предприятия эвакуировались самостоятельно, однако под завалами может находиться человек. Ведутся его поиски.