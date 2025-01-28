Директор самарского завода ответит за травму сотрудника

По версии следствия, директор завода в нарушение должностных обязанностей не обеспечил организацию контроля за соблюдением работником требований охраны труда и допустил к выполнению работ токаря-универсала 5-го разряда, не прошедшего в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда по результатам стажировки.