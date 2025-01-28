Суд признал приговор главарю «Русского добровольческого корпуса»* законным

«Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесенный в отношении Зырянова** А. Н., Канахина** К. Н., Капустина** Д. Е., Огурцова** А. Р. и Галанова** А. С., оставлены без удовлетворения, а приговор — без изменения», — сказал собеседник агентства.
В ноябре суд приговорил пятерых фигурантов к пожизненному лишению свободы: они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, остальное время — в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2−2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.
Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе «РДК»*.
Капустин** — один из главарей «Русского добровольческого корпуса»*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесены в перечень экстремистов и террористов