В Волгограде из больницы выписали семь пострадавших в ДТП с автобусом детей

Напомним, школьный автобус попал в аварию 23 января. Детей развозили по домам после окончания уроков. На повороте в «ПАЗ» влетел Hyundai IX 35. В салоне было 19 детей, водитель и педагог. 10-летний мальчик погиб. 11 пострадавших, среди которых 10 детей, перевезли в больницы Волгограда.