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В Волгограде из больницы выписали семь пострадавших в ДТП с автобусом детей

Они продолжат лечение в Октябрьском районе.

Из больницы № 7 Волгограда 28 января после консилиума выписали семь детей, пострадавших в ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Октябрьском районе. По информации региональной рабочей группы и областного комитета здравоохранения, они продолжат лечение дома.

— Медики Октябрьской ЦРБ продолжат наблюдение за ними по месту жительства, — рассказали в облздраве.

Еще трое детей и один взрослый остаются в волгоградских больницах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, школьный автобус попал в аварию 23 января. Детей развозили по домам после окончания уроков. На повороте в «ПАЗ» влетел Hyundai IX 35. В салоне было 19 детей, водитель и педагог. 10-летний мальчик погиб. 11 пострадавших, среди которых 10 детей, перевезли в больницы Волгограда.

Семьям погибшего ребенка и пострадавших детей выплатят от 100 тысяч до миллиона рублей.