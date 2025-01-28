Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми двухлетний ребенок съел таблетки из маминой сумки и чуть не отравился

Малыш съел полпачки парацетамола, решив, что это витамины.

Источник: Комсомольская правда

В Перми двухлетний ребенок чуть не отравился, съев таблетки из маминой сумки. О необычном вызове рассказали на пермской станции скорой помощи.

Мама мальчика буквально на пять минут отвлеклась на домашние дела. А в это время малыш решил проверить содержимое ее сумки. И пока мама не видела мальчик залез в сумку и достал упаковку парацетамола. Подумав, что это вкусные «витаминки», он съел половину таблеток.

Когда женщина заметила, она сразу позвонила в скорую помощь и вызвала у сына рвоту. Прибывшие на вызов медицинские работники промыли желудок ребенку. Благодаря тому, что времени прошло мало, он не отравился.

В службе скорой помощи порекомендовали родителям хранить медикаменты в недоступном для малышей месте. Например, на верхней полке в шкафу, который можно надежно запереть. Также родителям советуют не называть таблетки «конфетками» или «витаминками».