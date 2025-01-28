В Перми двухлетний ребенок съел таблетки из маминой сумки и чуть не отравился

Мама мальчика буквально на пять минут отвлеклась на домашние дела. А в это время малыш решил проверить содержимое ее сумки. И пока мама не видела мальчик залез в сумку и достал упаковку парацетамола. Подумав, что это вкусные «витаминки», он съел половину таблеток.