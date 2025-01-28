В Перми двухлетний ребенок съел таблетки из маминой сумки и чуть не отравился

В Перми двухлетний ребенок чуть не отравился, съев таблетки из маминой сумки. О необычном вызове рассказали на пермской станции скорой помощи.
Мама мальчика буквально на пять минут отвлеклась на домашние дела. А в это время малыш решил проверить содержимое ее сумки. И пока мама не видела мальчик залез в сумку и достал упаковку парацетамола. Подумав, что это вкусные «витаминки», он съел половину таблеток.
Когда женщина заметила, она сразу позвонила в скорую помощь и вызвала у сына рвоту. Прибывшие на вызов медицинские работники промыли желудок ребенку. Благодаря тому, что времени прошло мало, он не отравился.
В службе скорой помощи порекомендовали родителям хранить медикаменты в недоступном для малышей месте. Например, на верхней полке в шкафу, который можно надежно запереть. Также родителям советуют не называть таблетки «конфетками» или «витаминками».