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Курский министр уволилась после скандала вокруг отпуска в Индии

Врио министра Курской области по госохране объектов культурного наследия Ирина Мусьял написала заявление на увольнение, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Источник: Правительство Курской области

Этому предшествовал конфликт с врио губернатора Александром Хинштейном из-за отпуска Мусьял в Индии. В середине января Хинштейн поручил разработать для чиновников порядок уведомлений об отпусках. По его словам, он не смог поручить подготовить регион к визиту из Минкультуры, так как Мусьял уехала в отпуск. «Формально она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора без уведомления быть не может», — заявил Хинштейн.

Мусьял в ответ на критику рассказала, что заранее уведомляла врио главы региона о заграничном отпуске.

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