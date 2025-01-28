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В Подмосковье задержали таксиста, укравшего сумку с 1,9 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя такси, который украл сумку с личными вещами и более 1,9 млн рублей, забытую в машине в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в полицию в Одинцове поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже имущества и денег в такси. Сумма ущерба составила более 1,9 млн рублей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении противоправных действий установлен и задержан 40-летний житель Саратовской области, работающий в столичном регионе таксистом», — сказала Петрова.

Она пояснила, что водитель такси забрал себе оставленную клиентом на заднем сиденье автомобиля сумку с личными вещами и деньгами«. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). “Часть похищенного изъята и возращена владельцу”, — добавила начальник пресс-службы.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.