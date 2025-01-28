В Подмосковье задержали таксиста, укравшего сумку с 1,9 млн рублей

По ее словам, в полицию в Одинцове поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже имущества и денег в такси. Сумма ущерба составила более 1,9 млн рублей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении противоправных действий установлен и задержан 40-летний житель Саратовской области, работающий в столичном регионе таксистом», — сказала Петрова.