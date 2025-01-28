Трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе

В Минском районе трактор МТЗ опрокинулся во время столкновения с фурой «Ивеко». Подробности в ОГАИ УВД Минрайисполкома рассказали pristalica.by.
Жесткая авария произошла 28 января на трассе Р-28, направлением Минск — Молодечно — Нарочь. Примерно в 08.30 утра 36-летний водитель грузовика, направляясь в сторону Минска, столкнулся с попутным трактором с прицепом. После удара фуры трактор вылетел в кювет, где опрокинулся.
В ДТП пострадал 57-летний тракторист, его доставили в больницу для обследования.
А еще массовое ДТП с пятью автомобилями случилось на улице Орловской в Минске.