В Приднестровье пропал 12-летний мальчик: Ребенка ищут уже двое суток

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится несовершеннолетний Юрий Паршиков, позвоните на линию «102» или по телефонам в г. Тирасполе: 0 (533) 4−36−02, 0 (779) 7−51−09. Можно написать в Viber или Telegram: +37377997196.