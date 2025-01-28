Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье пропал 12-летний мальчик: Ребенка ищут уже двое суток

Юра ушел на прогулку днем 26 января.

Источник: МВД Приднестровья

Милиция разыскивает 12-летнего Юрия Паршикова, проживающего в Октябрьском микрорайоне Тирасполя. Мальчик ушёл на прогулку 26 января днём, около 15.00. До настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Ранее Юра Паршиков неоднократно уходил из дома, состоит на профилактическом учёте в ИДН Октябрьского РОВД УВД г. Тирасполь.

Приметы: на вид 11−12 лет, рост примерно 120−130 см, глаза карие, волосы тёмные, коротко стриженные.

Был одет: куртка чёрная, джинсы тёмные. На голове тёмно-синяя шапка.

Был обут в серые кроссовки.

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится несовершеннолетний Юрий Паршиков, позвоните на линию «102» или по телефонам в г. Тирасполе: 0 (533) 4−36−02, 0 (779) 7−51−09. Можно написать в Viber или Telegram: +37377997196.