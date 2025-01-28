В Приднестровье пропал 12-летний мальчик: Ребенка ищут уже двое суток

Милиция разыскивает 12-летнего Юрия Паршикова, проживающего в Октябрьском микрорайоне Тирасполя. Мальчик ушёл на прогулку 26 января днём, около 15.00. До настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Ранее Юра Паршиков неоднократно уходил из дома, состоит на профилактическом учёте в ИДН Октябрьского РОВД УВД г. Тирасполь.
Приметы: на вид 11−12 лет, рост примерно 120−130 см, глаза карие, волосы тёмные, коротко стриженные.
Был одет: куртка чёрная, джинсы тёмные. На голове тёмно-синяя шапка.
Был обут в серые кроссовки.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится несовершеннолетний Юрий Паршиков, позвоните на линию «102» или по телефонам в г. Тирасполе: 0 (533) 4−36−02, 0 (779) 7−51−09. Можно написать в Viber или Telegram: +37377997196.