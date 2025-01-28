В Челябинской области сотрудницу института осудили за участие в передаче взяток

Женщину признали виновной по статье «посредничество во взяточничестве». По данным следствия, сотрудница института передавала своему руководителю взятки от студентов. Происходило это в 2020—2021 году. Денежное вознаграждение предназначалось директору центра открытых инновационных технологий «ЮУрГУ (НИУ)». От учащихся через осужденную он получил 90 тысяч рублей за сдачу экзаменов и зачетов.