В Челябинской области сотрудницу института осудили за участие в передаче взяток

Приговор вынесли заместителю директора центра открытых информационных технологий «ЮУрГУ (НИУ)». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Женщину признали виновной по статье «посредничество во взяточничестве». По данным следствия, сотрудница института передавала своему руководителю взятки от студентов. Происходило это в 2020—2021 году. Денежное вознаграждение предназначалось директору центра открытых инновационных технологий «ЮУрГУ (НИУ)». От учащихся через осужденную он получил 90 тысяч рублей за сдачу экзаменов и зачетов.
«После получения денежных средств директор Института способствовал погашению академической задолженности, что позволило студентам окончить обучение с присвоением квалификации бакалавра», — прокомментировали в областной прокуратуре.
В результате женщина получила 3,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей.
Напомним, что неделей ранее сам директор института также получил приговор — 3,5 года в колонии общего режима.