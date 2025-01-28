В Краснодаре заключили под стражу поджигателя ресторанов

Обвиняемым по делу стал 19-летний житель Динского района. По версии следствия, парень пришел в один из ресторанов Краснодара, где разлил горючую жидкость, поджег ее и сбежал. Позже он совершил поджоги еще в двух заведениях. Но во время третьей попытки обвиняемого остановили очевидцы.