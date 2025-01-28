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В Краснодаре заключили под стражу поджигателя ресторанов

Поджигателя ресторанов в Краснодаре заключили под стражу до 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре заключили под стражу поджигателя трех ресторанов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Обвиняемым по делу стал 19-летний житель Динского района. По версии следствия, парень пришел в один из ресторанов Краснодара, где разлил горючую жидкость, поджег ее и сбежал. Позже он совершил поджоги еще в двух заведениях. Но во время третьей попытки обвиняемого остановили очевидцы.

«Суд, рассмотрев представленные материалы, счел необходимым удовлетворить ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 2 месяца до 26 марта 2025 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.