Литовец пойдет под суд за привезенные в Беларусь два магазина с патронами

Гражданина Литвы будут судить за перемещение через таможенную границу ЕАЭС пригодных для стрельбы патронов, рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Так, 53-летний литовец в октябре 2024-го приехал из Литвы в погранпункт «Каменный Лог» на легковом авто, спрятав в сумке, которая стояла на пассажирском сидении два магазина с 34 патронами.
Боеприпасы обнаружили таможенники при досмотре. Экспертиза установила, что изъятые патроны — боеприпасы к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию 9-миллиметрового калибра и являются пригодными для стрельбы.
Иностранца задержали и поместили под стражу, где он будет находиться до суда.
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