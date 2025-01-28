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Литовец пойдет под суд за привезенные в Беларусь два магазина с патронами

Литовец приехал в Беларусь с двумя магазинами патронов и пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

Гражданина Литвы будут судить за перемещение через таможенную границу ЕАЭС пригодных для стрельбы патронов, рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Так, 53-летний литовец в октябре 2024-го приехал из Литвы в погранпункт «Каменный Лог» на легковом авто, спрятав в сумке, которая стояла на пассажирском сидении два магазина с 34 патронами.

Боеприпасы обнаружили таможенники при досмотре. Экспертиза установила, что изъятые патроны — боеприпасы к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию 9-миллиметрового калибра и являются пригодными для стрельбы.

Иностранца задержали и поместили под стражу, где он будет находиться до суда.

Также в Хотимске мать попросила прокурора запретить сыну тратить деньги.

А еще житель Орши попался за опасные надписи на заборе по отпечаткам пальцев.