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В Омске огнеборцы спасли троих детей из пожара в многоэтажном доме

К счастью, никто не пострадал.

Источник: МЧС России по Омской области

В МЧС России по Омской области рассказали о пожаре, который произошёл 28 января в 13:27. На улице Мельничной загорелась квартира на шестом этаже в девятиэтажном доме.

До прибытия огнеборцев самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек. Для спасения женщины и ребёнка с седьмого этажа сотрудники МЧС применили автолесницу. С восьмого и девятого этажей по маршевым лестницам огнеборцы вывели трёх женщин и двух детей.

Пожар на 70 кв. м. ликвидировали 29 огнеборцев, также было задействовано восемь единиц техники. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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