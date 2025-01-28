В Омске огнеборцы спасли троих детей из пожара в многоэтажном доме

До прибытия огнеборцев самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек. Для спасения женщины и ребёнка с седьмого этажа сотрудники МЧС применили автолесницу. С восьмого и девятого этажей по маршевым лестницам огнеборцы вывели трёх женщин и двух детей.