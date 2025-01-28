В Омске огнеборцы спасли троих детей из пожара в многоэтажном доме

В МЧС России по Омской области рассказали о пожаре, который произошёл 28 января в 13:27. На улице Мельничной загорелась квартира на шестом этаже в девятиэтажном доме.
До прибытия огнеборцев самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек. Для спасения женщины и ребёнка с седьмого этажа сотрудники МЧС применили автолесницу. С восьмого и девятого этажей по маршевым лестницам огнеборцы вывели трёх женщин и двух детей.
Пожар на 70 кв. м. ликвидировали 29 огнеборцев, также было задействовано восемь единиц техники. Пострадавших нет.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.