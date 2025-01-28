Минздрав Газы: тела 48 жертв эскалации обнаружили за последние двое суток

Вечером 15 января текущего года премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в Газе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.