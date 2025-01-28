Минздрав Газы: тела 48 жертв эскалации обнаружили за последние двое суток

Согласно сведениям ведомства, еще 80 пострадавших обратились за помощью в медучреждения сектора.
Таким образом, общее число жертв эскалации в Газе с октября 2023 года увеличилось до 47 354, еще 11 563 палестинца получили ранения.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.
Вечером 15 января текущего года премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в Газе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 19 января.