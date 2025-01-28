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Двое мужчин пострадали при пожаре в подземном тоннеле теплотрассы в Уфе

В Уфе двое мужчин пострадали во время пожара в теплотрассе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе двое мужчин пострадали во время пожара в теплотрассе. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на улице Трамвайной. В подземном тоннеле теплотрассы загорелся мусор. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС и городского Управления гражданской защиты. Специалисты потушили пожар на площади пяти квадратных метров.

Огнеборцы с помощью спасательных устройств вытащили на свежий воздух двух человек. Мужчины 36 и 67 получили различные травмы, их госпитализировали в больницу.

На месте в настоящее время работает дознаватель МЧС.

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