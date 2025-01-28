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В Татарстане спасатели эвакуировали 75-летнюю лыжницу из леса

В Лаишевском районе Татарстана спасатели эвакуировали 75-летнюю женщину, получившую травму во время лыжной прогулки в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в лесу в 3 км от села Шуран. Лыжница упала и повредила тазобедренный сустав. Машина скорой помощи не смогла подъехать к пострадавшей.

На помощь женщине выдвинулись спасатели ЗПСО № 3 ПСС РТ при МЧС Татарстана. Они добрались до места происшествия на снегоходе с прицепом. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего эвакуировали ее из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее спасатели эвакуировали лыжницу вертолетом в Республиканскую клиническую больницу Казани после того, как она столкнулась с деревом в Кукморском районе.