В Татарстане спасатели эвакуировали 75-летнюю лыжницу из леса

На помощь женщине выдвинулись спасатели ЗПСО № 3 ПСС РТ при МЧС Татарстана. Они добрались до места происшествия на снегоходе с прицепом. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего эвакуировали ее из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи.