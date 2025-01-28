Хотел навестить друга. Иностранец пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутске в новогоднюю ночь

Вышел и как сгинул! Вот уже почти месяц о судьбе 55-летнего иностранца можно только гадать. Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах ещё 31 декабря. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, тревогу первые забили работодатели.