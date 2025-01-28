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Хотел навестить друга. Иностранец пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутске в новогоднюю ночь

Иностранец пропал без вести в Иркутске 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вышел и как сгинул! Вот уже почти месяц о судьбе 55-летнего иностранца можно только гадать. Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах ещё 31 декабря. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, тревогу первые забили работодатели.

— Они объяснили, что 31 декабря Ким Сун Хо ушел из общежития, расположенного в Ленинском округе Иркутска, и собирался поехать в гости к другу в Усолье-Сибирское, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Проверив камеры видеонаблюдения, мужчину заметили в районе острова Конный, но дальше след оборвался. Добрался ли иностранец до друга? И почему не выходит на связь? Предположений много…

— Он был одет в куртку темно-желтого цвета зимнюю и темные брюки. Телосложение плотное, рост около 170−175 см, волосы темные с проседью, смуглый, — поделились полицейские.

Визуально пропавший выглядит на 40−45 лет.