Смотрящего за Артемовским начали судить в областном суде

Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, Сергей Хитрик с 2021 по 2024 год занимался вымогательством денежных средств и имущества для пополнения общака. Потерпевшим стали пять человек, Сергей Хитрик требовал от них от 150 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.
Сергея Хитрика обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 162 (Разбой группой лиц), ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство), п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц в крупном размере), ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).
«Подсудимый отказался выразить свое мнение относительно обвинения. Защита считает обвинение несостоятельным», — сообщили в пресс-службе суда.
«МК-Урал» ранее писал, что Свердловский областной суд признал виновным уроженца Краснодарского края 1988 года рождения по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обвиняемые находились в одной из колоний Свердловской области. В 2021 году осужденный стал занимать одно из высших положений в преступной иерархии. Это дало ему право осуществлять отдельные организационно-распорядительные и дисциплинарные функции среди осуждённых.