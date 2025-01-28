Смотрящего за Артемовским начали судить в областном суде

По версии следствия, Сергей Хитрик с 2021 по 2024 год занимался вымогательством денежных средств и имущества для пополнения общака. Потерпевшим стали пять человек, Сергей Хитрик требовал от них от 150 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.