В Самарской области начинается суд о коррупции в ритуальной сфере

Как уточнили в прокуратуре, в отношении директора МУП «Ритуал» дело расследуется в отдельном производстве. По данным источников, директором МУП «Ритуал» являлась Анна Филючкова. И предполагалось, что она могла получать взятки не от одного ритуального агента, — данные предстоит проверить следствию. При этом, по данным источников, якобы тем, кто не платил за участки, могли говорить, что мест для захоронения нет.