В Омске на улице Мельничная из пожара спасали людей с помощью автолестницы

Сегодня в Омске пожарные тушили серьезный пожар в многоквартирном доме на улице Мельничная. Горела квартира на 6 этаже. С помощью пожарной лестницы были эвакуированы женщина и ребенок с 7 этажа. Жилье находилось этажом выше очага возгорания.
Также были эвакуированы и жильцы на 9 этаже. С 8 этажа двух женщин и ребенка также вывели через маршевые лестницы. До прибытия пожарных 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.
Пожар был локализован в 13:59, а открытое горение ликвидировано в 14:00. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В настоящее время проводится расследование по установлению причины возгорания.
Ранее мы писали, что загорелась квартира в дома на двух хозяев в Исилькуле.