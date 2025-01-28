Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на улице Мельничная из пожара спасали людей с помощью автолестницы

Серьезный пожар произошел сегодня в многоквартирном доме на 6 этаже.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске пожарные тушили серьезный пожар в многоквартирном доме на улице Мельничная. Горела квартира на 6 этаже. С помощью пожарной лестницы были эвакуированы женщина и ребенок с 7 этажа. Жилье находилось этажом выше очага возгорания.

Также были эвакуированы и жильцы на 9 этаже. С 8 этажа двух женщин и ребенка также вывели через маршевые лестницы. До прибытия пожарных 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Пожар был локализован в 13:59, а открытое горение ликвидировано в 14:00. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В настоящее время проводится расследование по установлению причины возгорания.

Ранее мы писали, что загорелась квартира в дома на двух хозяев в Исилькуле.