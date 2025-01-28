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Останки пропавшего более 20 лет назад мужчины найдены в Ивановском районе

Пожилой мужчина пропал весной 2001 года, когда отправился пешком в соседнюю деревню.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Останки бесследно пропавшего более 20 лет назад мужчины обнаружены в лесу в Ивановском районе, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

По данным комитета, в милицию обратился один из местных жителей, который рассказал, что в лесном массиве вблизи деревни Стромец нашел человеческие кости.

«При дополнительном осмотре указанного участка местности правоохранители нашли другие фрагменты костей, а также предметы одежды», — сказали в ГКСЭ.

Там также отметили, что появилось предположение о том, что останки могли принадлежать одному из без вести пропавших. Для исследования они были направлены на экспертизу.

Позже специалисты ГКСЭ установили пол лица, а также его примерный возраст.

Результаты генетической экспертизы подтвердили, что найденные фрагменты костей принадлежат мужчине 1921 года рождения, который считался пропавшим без вести с 2001-го.

Известно, что весной того года пенсионер покинул свое место жительства и отправился в соседнюю деревню, с того времени о нем не было ничего известно.