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В Челябинской области пассажирский автобус сбил 10-летнего мальчика

В Магнитогорске (Челябинская область) пассажирский автобус сбил 10-летнего мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что автобусом «МАЗ» управлял 53-летний мужчина, его водительский стаж составляет 35 лет.

«В районе дома 5 по улица Труда, осуществляя поворот, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в комментарии Госавтоинспекции города.

Там уточнили, что ребенок пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьник получил телесные повреждения.

В отношении водителя автобуса составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Также возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 12.24 КоАП РФ.