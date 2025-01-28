В Челябинской области пассажирский автобус сбил 10-летнего мальчика

Сообщается, что автобусом «МАЗ» управлял 53-летний мужчина, его водительский стаж составляет 35 лет.
«В районе дома 5 по улица Труда, осуществляя поворот, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в комментарии Госавтоинспекции города.
Там уточнили, что ребенок пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьник получил телесные повреждения.
В отношении водителя автобуса составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).
Также возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 12.24 КоАП РФ.