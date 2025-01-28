Смертный приговор за поджог аниме-студии в Японии окончательно утвердили

В июле 2019 года Аоба совершил поджог в студии Kyoto Animation (KyoAni) за то, что, по его мнению, студия украла у него сюжет для аниме. Он настаивал, что прислал сценарий, который студия отклонила, а потом использовала его идею. При этом Kyoto Animation отрицает факт использования сюжетов Аобы. В январе 2024 года суд приговорил Аобу к смертной казни.