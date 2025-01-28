Смертный приговор за поджог аниме-студии в Японии окончательно утвердили

Таким образом, смертный приговор окончательно утвержден. Теоретически отзыв апелляции может быть обжалован через суд адвокатом приговоренного к смерти Аобы, но такие прецеденты единичны.
В июле 2019 года Аоба совершил поджог в студии Kyoto Animation (KyoAni) за то, что, по его мнению, студия украла у него сюжет для аниме. Он настаивал, что прислал сценарий, который студия отклонила, а потом использовала его идею. При этом Kyoto Animation отрицает факт использования сюжетов Аобы. В январе 2024 года суд приговорил Аобу к смертной казни.
Рассмотрение дела заняло более четырех лет в том числе и потому, что Аоба получил ожоги 90% тела и врачи сомневались, что он выживет. Примерно полгода он находился между жизнью и смертью. В феврале прошлого года он подал апелляцию, дело рассматривал Высокий суд Осаки.