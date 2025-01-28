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В Дону в районе Аксая обнаружили масляные пятна

Ростовская область, 28 января 2025. DON24.RU. В дежурно-диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области поступило сообщение об обнаружении пятна в реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предположительно, это нефтепродукты.

Пятно обнаружили недалеко от дома № 199 на ул. Набережной в Аксае.

«В ходе выезда на место инспекторы минприроды подтвердили информацию о факте загрязнения водного объекта. Специалистами Речморпорта проведены мероприятия по недопущению распространения пятна», — пишет источник.

Отмечается, что сотрудниками Росприроднадзора, «ЧерАзтехмордирекции» проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения водного объекта.

Ранее сообщали, что в Ростове в реке Дон уже замечали пятно. Тогда разлился растворитель лакокрасочных материалов для покраски судов. Транспортная прокуратура взяла на контроль дело по факту загрязнения реки Дон.

экология