В Дону в районе Аксая обнаружили масляные пятна

Пятно обнаружили недалеко от дома № 199 на ул. Набережной в Аксае.
«В ходе выезда на место инспекторы минприроды подтвердили информацию о факте загрязнения водного объекта. Специалистами Речморпорта проведены мероприятия по недопущению распространения пятна», — пишет источник.
Отмечается, что сотрудниками Росприроднадзора, «ЧерАзтехмордирекции» проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения водного объекта.
Ранее сообщали, что в Ростове в реке Дон уже замечали пятно. Тогда разлился растворитель лакокрасочных материалов для покраски судов. Транспортная прокуратура взяла на контроль дело по факту загрязнения реки Дон.