В Москве вынесли приговор по делу о нападении на посольство в Киеве

«Московский городской суд заочно вынес приговор в отношении 40-летней гражданки Украины Ирмы Крат. Она признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)… Суд приговорил Крат к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Подчеркивается, что четыре таких устройства, которые воспламенились, они бросили в здание российского посольства.
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Крат заочно арестована.