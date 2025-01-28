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В Москве вынесли приговор по делу о нападении на посольство в Киеве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданка Украины Ирма Крат заочно приговорена к семи годам колонии по делу о нападении с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Источник: Reuters

«Московский городской суд заочно вынес приговор в отношении 40-летней гражданки Украины Ирмы Крат. Она признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)… Суд приговорил Крат к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Подчеркивается, что четыре таких устройства, которые воспламенились, они бросили в здание российского посольства.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Крат заочно арестована.