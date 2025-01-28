Приговор убийце 16-летней девушки на Урале вступил в силу

В Свердловской области вступил в силу приговор Эдуарду Голикову, осуждённому ранее за убийство в Каменске-Уральском 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
В октябре 2024 года суд назначил ему 21 год и один месяц колонии строгого режима и на два года ограничил его свободу. А также обязал уплатить родителям погибшей по 3 млн рублей.
Приговор был обжалован. Но Второй апелляционный суд оставил его без изменения.
Напомним, преступление было совершено в августе 2023 года. 16-летняя девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке и шла пешком домой почти через весь город. Но до дома не дошла. А вечером следующего дня в лесопосадках было найдено её тело.
Вначале следователи решили, что Дана погибла не из-за внешнего воздействия. Но потом оказалось, смерть была насильственной. Благодаря неравнодушным горожанам подозреваемого удалось задержать.