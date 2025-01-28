Приговор убийце 16-летней девушки на Урале вступил в силу

Напомним, преступление было совершено в августе 2023 года. 16-летняя девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке и шла пешком домой почти через весь город. Но до дома не дошла. А вечером следующего дня в лесопосадках было найдено её тело.