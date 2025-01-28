Воронежская пенсионерка записалась в «поликлинику» и лишилась 1,3 млн руб

58-летней женщине позвонили якобы из медучреждения. Позже на том конце провода потребовали номер СНИЛС для получения талона. Затем мошенники заявили, что личный кабинет пенсионерки взломан, а от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественного государства. С помощью нее он якобы может распоряжаться ее имуществом и деньгами.