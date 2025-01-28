Воронежская пенсионерка записалась в «поликлинику» и лишилась 1,3 млн руб

Запись в поликлинику закончилась для пенсионерки из Воронежа потерей всех сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
58-летней женщине позвонили якобы из медучреждения. Позже на том конце провода потребовали номер СНИЛС для получения талона. Затем мошенники заявили, что личный кабинет пенсионерки взломан, а от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественного государства. С помощью нее он якобы может распоряжаться ее имуществом и деньгами.
Для защиты сбережений мошенники убедили женщину снять деньги с вкладов, обналичить кредитную карту, а затем перевести все средства на «безопасный счет». Когда женщина обнаружила поддельное мобильное банковское приложение, она обратилась в полицию. Однако мошенники уже успели завладеть ее деньгами — пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей.
Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».