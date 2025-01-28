На трех стерлитамакских мальчиков завели «уголовку» за избиение сверстников

В башкирском городе Стерлитамаке на троих мальчиков 14 и 15 лет, избивших сверстников, завели уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Инцидент произошел на позапрошлой неделе, 19 января, во дворе дома по проспекту Ленина. Как сообщило ранее региональное МВД, один из подростков в шутку стал боксировать со своим другом, но поскользнулся и упал лицом на лед. Это увидел проходящий мимо юноша и решил, что началась драка, и бросился разнимать подростков. Пытаясь разобраться в ситуации, он уронил свой мобильный и, сильно расстроившись, принялся требовать возместить ущерб. После того, как подростки объяснили ситуацию, все разошлись, и претензий ни у кого друг к другу не было.
— Фигуранты, используя в качестве малозначительного повода якобы поврежденный телефон одного из них, подвергли избиению троих сверстников, нанеся им множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, — такая версия произошедшего у СК.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С подозреваемыми проводят следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, с потерпевшими проведут судебно-медицинские экспертизы.
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