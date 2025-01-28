Самолёт FlyArystan с серьёзными повреждениями приземлился в Астане

«Произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту Уральска. В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолёта экипаж продолжил полёт и произвёл посадку в аэропорту Астаны в штатном режиме. По прибытии обнаружены множественные повреждения самолёта, включая лопатки компрессора в левом двигателе и участки фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя. Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска», — сообщили в авиакомпании.