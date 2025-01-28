На анапском побережье обнаружили новые выбросы мазута

Следы нефтепродуктов зафиксировали на участках, закрепленных за Армавиром, Краснодаром, Лабинским, Курганинским, Кущевским, Мостовским, Выселковским, Славянским и Щербиновским районами. Загрязнения оперативно убрали, после чего волонтеры продолжили детальную очистку.
На других участках, находящихся в зонах ответственности Гулькевичского, Белореченского, Калининского, Крымского, Кавказского, Апшеронского и Успенского районов, новых следов мазута не выявили. Специалисты обследовали третью часть территорий.