Священник из Казахстана погиб в ДТП в Нижегородской области

В автомобильной аварии, которая произошла в Пильнинском районе Нижегородской области в ночь на 28 января, погиб священник из Казахстана. Сопровождающий его клирик получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.