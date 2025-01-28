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Священник из Казахстана погиб в ДТП в Нижегородской области

Авария произошла в Пильнинском районе.

Источник: Живем в Нижнем

В автомобильной аварии, которая произошла в Пильнинском районе Нижегородской области в ночь на 28 января, погиб священник из Казахстана. Сопровождающий его клирик получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.

По информации телеграм-канала Ni Mash, ехавший на Рождественские чтения в Москву 60-летний архиепископ Серапион управлял внедорожником Nissan x-Trail. Предварительно, иномарка врезалась в грузовик, затормозивший перед загоревшейся на ходу фурой.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan погиб на месте, тело архиепископа из искореженного автомобиля деблокировали спасатели МЧС.

Архиепископ Серапион (Колосницин Сергей Сергеевич) был правящим Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в минувшие выходные в Володарском районе из-за неудачного обгона.