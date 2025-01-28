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На трассе в Ростовской области столкнулись как минимум девять автомобилей

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло столкновение, в котором участвовало как минимум девять автомобилей.

Об этом информировало МБУ АР «УЧПС».

Дорожное происшествие случилось 28 января около 13:19 на платном участке ФАД М-4 «Дон» (Обход Аксая), в направлении на юг. Согласно предварительным данным, было зафиксировано два ДТП с участием девяти автомобилей.

Первоначально произошел удар между четырьмя машинами: двумя грузовиками «Ситрак», «Газелью» и легковой «ВАЗ 2112». В случае второго столкновения участвовали грузовики «Вольво» и «КАМАЗ», а также легковые автомобили «Мазда» и «Тойота Лэнд Крузер».

К месту происшествия оперативно прибыли службы Аксайского района. По сведениям МБУ АР «УЧПС», 45-летний водитель «Тойоты» был травмирован и доставлен в медицинское учреждение. В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что их сотрудники работают над уточнением подробностей данного инцидента.