На трассе в Ростовской области столкнулись как минимум девять автомобилей

К месту происшествия оперативно прибыли службы Аксайского района. По сведениям МБУ АР «УЧПС», 45-летний водитель «Тойоты» был травмирован и доставлен в медицинское учреждение. В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что их сотрудники работают над уточнением подробностей данного инцидента.