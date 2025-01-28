Массовые проверки мигрантов прошли во всех районах Челябинска

Операция «Нелегальный мигрант» стартовала с крупнейшего города Южного Урала. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Рейды на места массового скопления мигрантов прошли во всех районах Челябинска. Представители разных полицейских служб в сотрудничестве с росгвардейцами посетили торговые точки, строительные площадки, жилую застройку.
За первые сутки проверки в райотделы полиции доставили больше 90 человек. Правоохранительными органами было выявлено 35 административных правонарушений в сфере миграции. Всего за день возбуждено шесть уголовных дел — все за фиктивную постановку на учёт иностранца или человека без гражданства по месту проживания на территории России (статья 322.3 УК РФ).
Проверки и поиск нарушений миграционного законодательства РФ со стороны россиян и мигрантов продолжаются. Соответствующие мероприятия затронут не только Челябинск, но и другие населённые пункты региона.
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