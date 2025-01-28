Массовые проверки мигрантов прошли во всех районах Челябинска

За первые сутки проверки в райотделы полиции доставили больше 90 человек. Правоохранительными органами было выявлено 35 административных правонарушений в сфере миграции. Всего за день возбуждено шесть уголовных дел — все за фиктивную постановку на учёт иностранца или человека без гражданства по месту проживания на территории России (статья 322.3 УК РФ).