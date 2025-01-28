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На стрелявших на парковке под лезгинку парней в Волгограде завели дело

Расследование дела стрелков на контроле у Бастрыкина.

В Волгограде следователи завели уголовное дело после ночной стрельбы под лезгинку у гипермаркета «Магнит» в центре города. Студентов, один из которых несовершеннолетний, задержали по статье «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, вечером 17 января на парковке гипермаркета на улице Рокоссовского группа молодежи каталась на тележках, танцевала лезгинку и палила в воздух из пистолета. Все это парни снимали на видео, которое сами и выложили в Сеть.

По мнению следствия, они не просто грубо нарушали порядок, выражая явное неуважение к обществу и противопоставляя себя ему. Парни сделали не менее четырех выстрелов в воздух из охолощенного пистолета и напугали волгоградцев.

Студенты сейчас в СИЗО, вскоре им изберут меру пресечения. Дело на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.