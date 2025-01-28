Росприроднадзор обнаружил склад химикатов в Дзержинске

«Инспекторами Росприроднадзора на территории, принадлежащей юридическому лицу, обнаружен склад химических реактивов. Двери одноэтажного здания открыты, остекление окон частично нарушено. Внутри на полках стеллажей и бетонированном полу находятся реактивы. Некоторые стеклянные банки разбиты… Кроме того, на территории ООО “СпецРемСтрой” зафиксированы многочисленные навалы отходов производства и потребления, при этом доступ на захламленные участки свободный, какое-либо ограждение или охрана отсутствуют», — говорится в сообщении.