Житель Стерлитамака, которого чуть не зарезал собутыльник, попытался выдать драку за несчастный случай

В дежурную часть МВД по Ишимбайскому району из медучреждения поступило сообщение о госпитализации 42-летнего жителя Стерлитамака с ножевым ранением. Предварительно было установлено, что накануне потерпевший вместе со своим приятелем распивал спиртное. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора, и в какой-то момент один ударил другого ножом. Осознав последствия, нападавший сам вызвал скорую помощь. При госпитализации пострадавший пытался защитить приятеля и выдать случившееся за несчастный случай.