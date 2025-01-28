Житель Стерлитамака, которого чуть не зарезал собутыльник, попытался выдать драку за несчастный случай

В Башкирии застолье закончилось поножовщиной. Подробности инцидента рассказала пресс-служба регионального отделения МВД.
В дежурную часть МВД по Ишимбайскому району из медучреждения поступило сообщение о госпитализации 42-летнего жителя Стерлитамака с ножевым ранением. Предварительно было установлено, что накануне потерпевший вместе со своим приятелем распивал спиртное. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора, и в какой-то момент один ударил другого ножом. Осознав последствия, нападавший сам вызвал скорую помощь. При госпитализации пострадавший пытался защитить приятеля и выдать случившееся за несчастный случай.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 42-летний житель Стерлитамака, он во всем признался. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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