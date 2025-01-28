К поиску человека под завалами в Белогорске подключили кинолога с собакой

Кинолог ищет под завалами пропавшего без вести человека.
Помимо этого продолжают поисковые работы пожарно-спасательные подразделения, специалисты обследуют помещения и бункеры.
Всего на месте ЧП работают 41 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и четыре единицы техники.
Ранее сегодня, 28 января, в Белогорске Амурской области произошел взрыв на производстве, в результате этого один человек пропал без вести. Авария случилась в результате нарушения технологического процесса на седьмом этаже здания, проинформировало региональное МЧС.
Сотрудники предприятия эвакуировались самостоятельно. Работа цеха была приостановлена.