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Супругов из Нигерии выдворили из Казахстана

Супружескую пару из Нигерии, уклонявшуюся от решения суда, выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По данным Департамента полиции Астаны, в ходе ОПМ «Выдворенцы» полицейские выявили более 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

«В рамках мероприятия были установлены 22 иностранных гражданина, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории Республики Казахстан. Среди них оказалась супружеская пара из Нигерии, которая, несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно. После сбора необходимых документов, они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены. Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы, женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка», — сказано в сообщении.

Также выявлены 14 работодателей, которые привлекли иностранную рабочую силу без разрешения местных исполнительных органов. В отношении всех указанных лиц возбуждены дела по статье «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».