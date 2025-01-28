Супругов из Нигерии выдворили из Казахстана

«В рамках мероприятия были установлены 22 иностранных гражданина, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории Республики Казахстан. Среди них оказалась супружеская пара из Нигерии, которая, несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно. После сбора необходимых документов, они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены. Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы, женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка», — сказано в сообщении.