Челябинских транспортников отдали под суд за коррупцию на 21 млн

Кроме того, Белов, в тот момент, когда еще был главным инженером предприятия, получил около 12 млн рублей за совершение действий, способствовавших заключению и исполнению контрактов на поставку запасных частей для общественного транспорта Челябинска, также с коммерческой организацией.