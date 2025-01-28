Челябинских транспортников отдали под суд за коррупцию на 21 млн

На скамью подсудимых отправляются бывшие заместитель директора по производственно-техническим вопросам ООО «Общественный городской транспорт» Сергей Белов и главный инженер МУП «Служба организации движения» Иван Нечаев.
Как полагает следствие, с мая 2020 года по май 2022-го Белов при пособничестве Нечаева заключал с подконтрольной фирмой фиктивные договоры на поставку и установку автомобильных стекол для общественного транспорта. Таким образом фигуранты похитили более 660 тыс. рублей.
Аналогичным способом были похищены денежные средства МУПа на сумму 8,4 млн рублей.
Кроме того, Белов, в тот момент, когда еще был главным инженером предприятия, получил около 12 млн рублей за совершение действий, способствовавших заключению и исполнению контрактов на поставку запасных частей для общественного транспорта Челябинска, также с коммерческой организацией.
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество Белова стоимостью 4,6 млн рублей.
В итоге Белов обвиняется по частям 3, 4 статьи 159 (мошенничество), части 6 статьи 290 (получение взятки) УК РФ, Нечаев — по части 5 статьи 33, частям 3, 4 статьи 159 (пособничество в мошенничестве) УК РФ.
Уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Калининский и Курчатовский районные суды Челябинска.
Фигурантов в мае 2023 года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По материалам расследования этого уголовного дела были выявлены аналогичные преступления в ряде других регионов.