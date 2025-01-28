На части пляжей Анапы зафиксировали новые фракции мазута после ЧП с танкерами

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на некоторых пляжах в Анапе, которые входят в зону мониторинга. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
«На трети закрепленных за муниципалитетами участков пляжей анапского побережья новых выбросов мазута не обнаружено. В свою очередь незначительные выбросы мазута зафиксированы на береговой линии в зоне ответственности, например: Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новые выбросы представляют собой мелкие фракции — фактически это капли мазута.