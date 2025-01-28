В Лобне за систематические избиения девочки арестовали ее родителей

На допросе мужчина и женщина свою вину не признали и сообщили, что ребенок сам причинил себе травмы. По уголовному делу назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение.