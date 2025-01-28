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В Лобне за систематические избиения девочки арестовали ее родителей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд заключил под стражу супругов из Лобни, подозреваемых в истязаниях малолетней дочери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении супругов, подозреваемых в истязании малолетней дочери с особой жестокостью (пп. “г”, “д”, “е” ч. 2 ст. 117 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с января 2024 года супруги систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также причиняли ей множественные ожоги раскаленными на огне металлическими предметами.

На допросе мужчина и женщина свою вину не признали и сообщили, что ребенок сам причинил себе травмы. По уголовному делу назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение.