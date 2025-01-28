В Лобне за систематические избиения девочки арестовали ее родителей

«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении супругов, подозреваемых в истязании малолетней дочери с особой жестокостью (пп. “г”, “д”, “е” ч. 2 ст. 117 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с января 2024 года супруги систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также причиняли ей множественные ожоги раскаленными на огне металлическими предметами.
На допросе мужчина и женщина свою вину не признали и сообщили, что ребенок сам причинил себе травмы. По уголовному делу назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение.