Экс-министра транспорта Ростовской области перевели в московское СИЗО

Бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы. Об этом 28 января со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство ТАСС.
— Подозреваемого перевели в СИЗО в Москву, — прокомментировал источник.
Ранее в отношении экс-чиновника началось уголовное следствие. Сообщалось о подозрениях в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ноябре 2024 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал задержанного управленца на два месяца, до 24 января 2025 года включительно.
Напомним, Виталий Кушнарев возглавлял министерство транспорта Ростовской области с июня 2024 года, эту же должность он занимал в период с 2014 по 2016 годы. С 2016 по 2019 годы был главой администрации Ростова-на-Дону, а в 2021 году — депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.