«Пошел в соседнюю деревню и исчез». Спустя 20 лет нашли останки белоруса, пропавшего без вести под Иваново

Так, в милицию заявил сельчанин, который в лесу рядом с деревней Стромец наткнулся на человеческие кости. Правоохранители обнаружили в этой местности другие кости, а также фрагменты одежды. Оперативники предположили, что останки могут принадлежать одному из пропавших без вести.