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«Пошел в соседнюю деревню и исчез». Спустя 20 лет нашли останки белоруса, пропавшего без вести под Иваново

В Ивановском районе нашли останки мужчины, пропавшего без вести 20 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

В Ивановском районе нашли останки мужчины, который пропал более 20 лет назад, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Так, в милицию заявил сельчанин, который в лесу рядом с деревней Стромец наткнулся на человеческие кости. Правоохранители обнаружили в этой местности другие кости, а также фрагменты одежды. Оперативники предположили, что останки могут принадлежать одному из пропавших без вести.

Задачу решили судмедэксперты, они при проведении медико-криминалистической экспертизы установили пол и примерный биологический возраст человека, которому принадлежали останки. А потом были взяты генетические образцы у сына, пропавшего 20 лет назад мужчины 1921 года рождения. Экспертиза установила родство по мужской линии.

Известно, что весной 2001 года пенсионер вышел и дома и пошел в соседнюю деревню. С того времени около 20 лет о его судьбе ничего не было известно.

Еще психолог МЧС рассказал о трагической гибели годовалой девочки на пожаре под Лунинцем: «Попытки матери и дедушки спасти девочку были безуспешны».

Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.