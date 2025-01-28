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Улицы одного из районов Омска залило кипятком

Мэрия Омска: улицы одного из районов залило кипятком, проблему устраняют.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 28 янв — РИА Новости. Коммунальная авария произошла на теплотрассе в омском районе Нефтяники, после прорыва на трубе по улицам разлилась горячая вода, устранить проблему планируется к 20.00 местного времени, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Прорыв на трубе произошел по адресу Мира, 100. Видео с аварией появилось в соцсетях. На кадрах видно, как улицу залило кипятком, от которого поднимается пар и туман. В администрации Омска подтвердили, что на теплотрассе произошла авария. Прорыв произошел на сетях «Тепловой компании».

«Специалисты провели обследование, принято решение о временном выводе из работы трубопровода. В настоящее время на месте проходят все необходимые работы по устранению повреждения. Компания приложит все усилия для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения», — рассказали в администрации.

В работах по устранению участвуют аварийные команды «Тепловой компании». Аварию планируют ликвидировать к 20.00 местного времени (17.00 мск).

ЖКХ