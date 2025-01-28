Улицы одного из районов Омска залило кипятком

Прорыв на трубе произошел по адресу Мира, 100. Видео с аварией появилось в соцсетях. На кадрах видно, как улицу залило кипятком, от которого поднимается пар и туман. В администрации Омска подтвердили, что на теплотрассе произошла авария. Прорыв произошел на сетях «Тепловой компании».