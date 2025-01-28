Ущерб от действий Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Блогер содержится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает. Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.