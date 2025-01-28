Ущерб от действий Шабутдинова превысил 57 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«В прокуратуру Центрального административного округа [Москвы] для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Ущерб превышает 57 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
Шабутдинову предъявлено обвинение в 113 эпизодах мошенничества. Предварительное расследование по его делу завершено.
Блогер содержится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает. Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.