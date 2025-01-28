Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Борисове

БЖД: в Борисове на железнодорожном переезде столкнулись фура и поезд.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове на железнодорожном переезде столкнулись фура и поезд, проинформировали в Белорусской железной дороге.

Авария произошла 28 января примерно в 16.11 часов на регулируемом железнодорожном переезде на станции «Борисов». В БЖД обратили внимание, что ДТП произошло при исправно работающей световой и звуковой сигнализации.

Водитель автомобиля «ДАФ» выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

К счастью, никто не пострадал. Причины столкновения сейчас устанавливаются.

Однако в БЖД заметили, что после ДТП ряд пассажирских поездов на участке «Орша — Минск» идут с опозданием на примерно на 30 — 50 минут.

Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.

Также спустя 20 лет нашли останки белоруса, пропавшего без вести под Иваново: «Пошел в соседнюю деревню и пропал без вести».