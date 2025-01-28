Фура и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Борисове

В Борисове на железнодорожном переезде столкнулись фура и поезд, проинформировали в Белорусской железной дороге.
Авария произошла 28 января примерно в 16.11 часов на регулируемом железнодорожном переезде на станции «Борисов». В БЖД обратили внимание, что ДТП произошло при исправно работающей световой и звуковой сигнализации.
Водитель автомобиля «ДАФ» выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
К счастью, никто не пострадал. Причины столкновения сейчас устанавливаются.
Однако в БЖД заметили, что после ДТП ряд пассажирских поездов на участке «Орша — Минск» идут с опозданием на примерно на 30 — 50 минут.
Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.
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