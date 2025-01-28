Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песок

По данным журнала, ранее волонтеры, которые занимаются очисткой пляжей Анапы от мазута, пожаловались в социальных сетях на министра ГО и ЧС региона Сергея Штрикова. Жалоба заключалась в том, что во время мониторинга транспортное средство, которое использует Штриков, «вкатывает свежие выбросы» мазута в песок.