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Женщина «заминировала» отдел полиции в ВКО

Ей грозит наказание в виде штрафа до 5 000 МРП или лишение свободы сроком до 5 лет.

Источник: Baigenews

В Усть-Каменогорске пьяная женщина задержана за сообщение о «минировании» отделения полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На канал 102 поступило сообщение о том, что одно из отделений полиции города заминировано. Стражи порядка совместно со специализированными службами провели тщательную проверку здания. В ходе обследования никаких взрывчатых веществ или других подозрительных предметов обнаружено не было.

Полиция установила личность звонившей. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая, согласно медицинскому заключению, на момент звонка была в состоянии алкогольного опьянения.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде она привлечена к административной ответственности.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о совершении акта терроризма. Ей грозит наказание в виде штрафа до 5 тысяч МРП или лишение свободы сроком до 5 лет.